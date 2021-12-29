София, , 13:23 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о выделении из государственного бюджета 30 миллионов левов ($17,3 млн) на поддержку предприятий туристического бизнеса страны. Об этом 29 декабря сообщает софийский информационный портал OffNews.

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По словам министра туризма Болгарии Христо Проданова, соответствующие средства будут распределены между болгарскими организациями-соискателями уже до 31 декабря нынешнего года.

«Мы заинтересованы в том, чтобы компании, работающие в указанной сфере, активизировали свою деятельность сразу же после новогодних праздников», — отметил, в частности, он.

Предполагается, что в ближайшее время каждая из 3 300 туристических фирм Болгарии получит в среднем по 9 000 левов ($5,2 тыс.). Ранее официальная София разработала план по привлечению в страну иностранных гостей, а также развитию внутреннего туризма.