София, 29 декабря 2021, 13:23 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о выделении из государственного бюджета 30 миллионов левов ($17,3 млн) на поддержку предприятий туристического бизнеса страны. Об этом 29 декабря сообщает софийский информационный портал OffNews.

Болгария
Болгария
PavelD

По словам министра туризма Болгарии Христо Проданова, соответствующие средства будут распределены между болгарскими организациями-соискателями уже до 31 декабря нынешнего года.

«Мы заинтересованы в том, чтобы компании, работающие в указанной сфере, активизировали свою деятельность сразу же после новогодних праздников», — отметил, в частности, он.

Предполагается, что в ближайшее время каждая из 3 300 туристических фирм Болгарии получит в среднем по 9 000 левов ($5,2 тыс.). Ранее официальная София разработала план по привлечению в страну иностранных гостей, а также развитию внутреннего туризма.