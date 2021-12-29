Лондон, , 14:10 — REGNUM Экс-участник британской рок-группы Oasis Ноэль Галлахер собирается снять процесс создания следующего альбома High Flying Birds. Об этом 28 декабря сообщил портал Music News.

Ноэл Галлахер Christopher Johnson

54-летний рок-музыкант возьмет с собой оборудование в легендарную студию Abbey Road, чтобы запечатлеть «волшебные моменты», когда он и его группа записывают долгожданное продолжение альбома 2017 года Who Built The Moon?.

Однако, в отличие от недавнего диснеевского документального сериала Питера Джексона The Beatles: Get Back, автор хита Wonderwall настаивает на том, что в фильме не будет записей о том, как он пишет песни. Ноэль не думает, что кому-то захочется увидеть, как он «играется с одними пятью аккордами». В подкасте своего приятеля Мэтта Моргана Ноэль рассказал, что скоро начнёт запись новой пластинки: «Я начал писать альбом в январе и подумал, что если я закончу его за неделю до Рождества, то выполню план. На самом деле я закончил его за один день до дедлайна. Я начну запись должным образом 20 января».

Ноэль Галлахер также заявил, что песня Talk Tonight, написанная и исполненная Ноэлем в качестве участника Oasis, вдохновила его на написание нескольких песен для предстоящей пластинки.

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