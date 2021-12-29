Богота, 29 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Бывший президент Колумбии Эрнесто Сампер, руководивший страной с 1994 года по 1998 год, перенёс операцию по установке кардиостимулятора. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

UNASUR SG Эрнесто Сампер (слева)

Экс-президент рассказал, что после экстренного обследования ему была сделана операция, и поблагодарил персонал больницы за профессионализм и заботу.

Сампер также выразил благодарность тем, кто прислал ему свои выражения солидарности.