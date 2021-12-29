Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии в ходе заседания 29 декабря поддержали выдвинутого правящей партией «Грузинская мечта» Шалву Папуашвили на пост спикера парламента. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Флаг Грузии Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

«Уверен, что как минимум в ближайшие три года он заслужит слова благодарности как от нашей политической команды, так и от представителей оппозиции», — сказал председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе, представляя депутатам Папуашвили.

Перед голосованием кандидат на пост спикера выступил с трибуны и ответил на вопросы депутатов. За него проголосовали 88 народных избранников. Папуашвили стал третьи спикером парламента Грузии десятого созыва.

Напомним, предыдущий глава парламента Грузии Каха Кучава 24 декабря объявил, что уходит с этого поста. Он также сообщил, что сложит с себя полномочия депутата. При этом он остаётся в составе политсовета «Мечты».

Читайте ранее в этом сюжете: Председатель парламента Грузии Кучава покинул должность