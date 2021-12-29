Чебоксары, 29 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя республиканского филиала Россельхозцентра. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии и пресс-службе республиканской прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Дело заведено по итогам проверки, проведённой надзорным ведомством совместно с УФСБ в филиале ФГБУ «Россельхозцентр». Правоохранители выявили факты начисления фигурантом уголовного дела в период его руководства филиалом зарплаты, а также премий своему брату во время его лечения в медицинских учреждениях. В прокуратуре поясняют, что брат был трудоустроен в организацию и во время стационарного лечения фактически не работал.

Следствие оценило нанесённый ущерб в 90 тыс. рублей.

По данному факту управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения»). Расследование продолжается.

Напомним, что по результатам прокурорского представления, вынесенного директору ФГБУ «Россельхозцентр», трудовой договор с руководителем филиала расторгнут по соглашению сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Чебоксарах вынесен обвинительный приговор бывшему депутату городского собрания, экс-директору техникума. Он получил девять лет колонии за взятки, подлоги и растрату.

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