Новосибирск, 29 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Девять жителей Новосибирска будут судить за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Установлено, что с января 2018 года по март 2021 года восемь женщин и один мужчина незаконно организовали в Кировском и Советском районах города азартные игры в подпольных заведениях.

Вину они признали частично. Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд.