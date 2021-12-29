29 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

В настоящее время стратеги активно изучают уроки истории и разрабатывают подход, который позволит обеим сторонам конкурировать без катастрофических последствий, особенно вооруженных конфликтов. В этом плане ЕС может помочь.

Максим Исаев, , 19:34 — REGNUM На сегодняшний день единства по вопросу о том, присоединяться ли к устроенному американским президентом Джо Байденом бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, в странах ЕС нет. Такое положение еще раз подчеркивает, что когда дело доходит до Китая, ЕС и США действительно разделяет целый океан, пишут Роберт Уильямс и Мориц Рудольф в статье, вышедшей 28 декабря в Project Syndicate.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон и столицы стран — членов ЕС объединяют не только общие политические ценности, но и схожая риторика, согласно которой Китай бросает вызов нынешнему международному порядку. Тем не менее большинство европейских правительств не могут примирить свои интересы с тем, как на ситуацию будет смотреть та или иная коалиция демократических стран, который во главе с США намерены дать отпор мировым автократиям. Кроме того, официальные лица ЕС не стремятся проводить такой курс в отношении Китая, в котором главное внимание уделяется сдерживанию под видом конкуренции.

Несмотря на стремление Европейского союза углубить трансатлантическое сотрудничество, нет единого мнения о том, как это сделать и при этом не оттолкнуть Китай и не подорвать саму международную систему, которую Брюссель стремится защищать. Европейские правительства также не уверены в надежности Америки как партнера. Байден, возможно, и ценит трансатлантические отношения, но о его предшественнике, Дональде Трампе, сказать этого было нельзя. Кто сможем сказать, за что будет выступать следующий президент США — возможно, сам Трамп? Это сомнение — ключевая мотивация усилий ЕС по реализации своего видения «стратегической автономии».

Безусловно, есть возможности для трансатлантического сотрудничества по Китаю. Фактически усилия по развитию такого сотрудничества уже принимаются в форме таких инициатив, как Диалог США-ЕС по Китаю и Совет США-ЕС по торговле и технологиям. Следует приветствовать совместные действия по противодействию антиконкурентной коммерческой и торговой практике Китая, экспортным и инвестиционным ограничениям в ответ на нарушения прав человека в Китае, а также стремление к установлению высоких стандартов для зарубежных инфраструктурных проектов.

45-й президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин White House

Но текущая повестка дня США и ЕС по Китаю может быть чрезмерно амбициозной. Требуется более четкая расстановка приоритетов, чтобы максимизировать выгоды от координации. Более того, разные правовые системы и разные представления об угрозах в США и Европе будут мучительно медленно продвигаться в ключевых областях, таких как налоги на выбросы углерода, антимонопольная политика или меры реагирования на китайские кампании по дезинформации.

Перспективы конструктивного сотрудничества в сфере обороны и безопасности с Китаем особенно ограничены. В то время как европейские страны сделали некоторые символические шаги — например, немецкий военный корабль «Бавария» недавно продемонстрировал право на свободный проход в Южно-Китайском море, — делать что-то более значительное они опасаются.

Это касается даже Франции, единственной европейской страны со значительным военным присутствием в Индо-Тихоокеанском регионе. Как недавно объяснил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан: «Мы не недооцениваем глубину конкуренции с Китаем, которая может быть жестокой, а также необходимость постоянной оценки рисков, но мы стараемся избегать милитаризации нашей стратегии, чтобы у нас была возможность включить — с учетом их суверенитета — все заинтересованные страны».

Это нежелание занять жесткую позицию в отношении Китая никуда не денется. В то время как новое правительство Германии, похоже, возьмет несколько более твердый тон, канцлер Олаф Шольц занял осторожную позицию, ясно дав понять, что все действия должны быть «тщательно взвешены», и подчеркнув необходимость поиска совместного подхода.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons

Таким образом, США не следует ожидать, что Германия в ближайшее время начнет рассматривать отношения с Китаем прежде всего через идеологическую призму. Сбои в коммуникации, связанные с соглашением об обороне AUKUS между Австралией, Соединенным Королевством и США — сделка, которая ослепила Францию, потерявшую важный оборонный контракт, — еще больше подчеркивают ограниченность военного сотрудничества между США и Европой в Индо-Тихоокеанском регионе.

Но трансатлантическое сотрудничество — далеко не единственный способ, которым Европа может повлиять на отношения между США и Китаем и снизить риски, которые влечет за собой их быстрое ухудшение. В настоящее время стратеги активно изучают уроки истории и разрабатывают подход, который позволит обеим сторонам конкурировать без катастрофических последствий, особенно вооруженных конфликтов. В этом плане ЕС может помочь.

ЕС следует рассмотреть возможность запуска дипломатической инициативы, напоминающей Хельсинкский процесс, который способствовал снижению напряженности между советским и западным блоками в 1970-х годах. Посредством такого процесса Европа могла бы заключить соглашения для содействия деэскалации, снижению рисков и управлению кризисами, тем самым снижая вероятность вооруженного конфликта.

Европейский парламент (сс) DAVID ILIFF

Ограниченная способность Европы проецировать военную мощь в Индо-Тихоокеанском регионе может быть преимуществом в этом контексте, поскольку она укрепляет доверие европейских игроков как честных брокеров и надежных посредников. По сравнению с более непосредственно заинтересованными сторонами у ЕС может быть больше возможностей для урегулирования острых вопросов, таких как Тайвань и Южно-Китайское море. Возможно, он даже сможет способствовать конструктивной дипломатии в области киберпространства и космоса. В этих условиях американские и китайские войска регулярно действуют в непосредственной близости, и просчет может привести к войне.

Никто не должен недооценивать сложность установления достаточно жестких правил дорожного движения, чтобы предотвратить конфликт. Но у ЕС в этой области есть сравнительное преимущество, которое он неоднократно демонстрировал в прошлом. Например, Европейская комиссия и европейские страны сыграли центральную роль в обеспечении многосторонних режимов экспортного контроля, таких как Международная организация стран — поставщиков ядерных материалов и Вассенаарские договоренности. ЕС также сыграл решающую роль в переговорах с Ираном по его ядерной программе.

Успех инициативы ЕС по деэскалации в Индо-Тихоокеанском регионе далеко не гарантирован, особенно с учетом недавнего обострения напряженности между ЕС и Китаем. Но это согласуется с провозглашенной ЕС целью придерживаться инклюзивного подхода к региону, который укрепляет международный порядок, основанный на правилах. Что еще более важно, это, пожалуй, лучший шанс предотвратить войну между великими державами. Разве не для этого был создан Евросоюз?