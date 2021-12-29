Кызыл, 29 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В рамках постановления правительства РФ от 2 марта 2018 № 215 на 2022 год в перечень субсидируемых маршрутов из федерального бюджета включены авиарейсы Кызыл — Москва, Кызыл — Екатеринбург — Санкт-Петербург, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тувы.

Iraero.ru Самолет авиакомпании «ИрАэро»

Перевозку пассажиров по данным направлениям будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро».

Добавим, что билеты по специальному тарифу могут купить граждане в возрасте до 23 лет, женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответственно, инвалиды I группы или дети-инвалиды с сопровождающими лицами, инвалиды с детства II или III группы, а также члены многодетных семей.

«В настоящее время составляется расписание авиарейсов, актуальная информация будет доступно на официально сайте авиакомпании АО «ИрАэро», — добавили в правительстве.