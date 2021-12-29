Атак, , 13:15 — REGNUM Баллистическая ракета йеменских повстанцев поразила аэропорт города Атак — столицы провинции Шабва. Об этом 29 декабря сообщает телеканал Belqees-TV.

Война в Йемене Theintercept.com

По данным журналистов, целью повстанцев стал склад военных грузов, доставленных из Саудовской Аравии. Попадание ракеты привело к пожару и разрушению части инфраструктуры аэропорта.

Информации о пострадавших не поступало. Нападение совпало с годовщиной ракетной атаки хуситов на аэропорт города Аден, в результате которого погибли десятки человек.