Атак, Йемен, 29 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Баллистическая ракета йеменских повстанцев поразила аэропорт города Атак — столицы провинции Шабва. Об этом 29 декабря сообщает телеканал Belqees-TV.

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По данным журналистов, целью повстанцев стал склад военных грузов, доставленных из Саудовской Аравии. Попадание ракеты привело к пожару и разрушению части инфраструктуры аэропорта.

Информации о пострадавших не поступало. Нападение совпало с годовщиной ракетной атаки хуситов на аэропорт города Аден, в результате которого погибли десятки человек.