Южно-Сахалинск, , 13:11 — REGNUM На Сахалине уже 19 предприятий маркируют свою молочную продукцию в системе «Честный знак». Внедрение обязательной маркировки молочной продукции на сельхозпредприятия области негативно не скажется, снижения численности поголовья молочного стада не ожидается. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Максим Белокрыл.

Цены на молоко Андрей Данилов © ИА REGNUM

Он привел пример фермера, внедрившего ручную маркировку молочной продукции в мае 2021 года. Общая стоимость затрат на принтер, сканер и программное обеспечение составила более 115 тыс. рублей. Текущие затраты на расходные материалы и техобслуживание составили порядка 175 тыс. рублей при объеме производства 310 тонн в год.

При этом одному из молокоперерабатывающих предприятий на подготовку к маркировке на 4-х упаковочных линиях обошлось более чем в 15 млн рублей, а текущие затраты составили более 400 тыс. рублей в год при объемах производства 6 750 тонн в год.

На Сахалине производством молочной продукции занимаются 20 предприятий — 3 сельхозпредприятия и 1 сельхозкооператив, 7 индивидуальных предпринимателей и фермеров и 9 молокоперерабатывающих предприятий, уточнил Белокрыл.

Напомним, что обязанность маркировать молочную продукцию собственного производства возникает с 1 декабря 2022 года.