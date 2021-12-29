Москва, , 13:10 — REGNUM Нефтяные цены в целом провели уходящий 2021 год на активном подъёме. Они оставили далеко внизу казавшиеся в январе недостижимыми «допандемические» уровни в районе $72 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Нефть ArtseBie

«Ведь 2021 год начался при котировках барреля на $50,50. Стоимость сырья повышалась из-за таких дополняющих друг друга факторов. Общий оптимизм рынков по мере отступления пандемии на фоне массовой вакцинации в ведущих странах.

Восстановление экономики, рост деловой активности и увеличение спроса на углеводороды. Мягкая политика ведущих центробанков с масштабными стимулирующими денежными «вливаниями».

Ограниченное предложение из-за соглашения стран ОПЕК+ по квотам на добычу. Продолжающееся эмбарго поставок из Ирана. Всё это способствовало динамичному увеличению котировок до максимумов года около $87 в конце октября.

Ситуация несколько поменялась с ноября. Тогда ФРС США и другие центробанки начали сворачивание программ денежных стимулов. Перспектива сокращения притока денег привела к уменьшению спроса на сырье.

Практически одновременно с этим быстрое распространение в мире нового штамма коронавируса «омикрон» напомнило о рисках пандемии. Нефть снова быстро опустилась ниже $66 за баррель по Brent к концу ноября.

Но эмоциональное снижение нефтяных котировок оказалось чрезмерным. «Омикрон» оказался менее токсичным, чем предполагалось.

Нехватка газа взметнула его цены в Азии и Европе, что содействовало и подорожанию нефти как частично альтернативного ресурса.

Баррель Brent вновь штурмует отметки $79−80. Но максимумы года уже вряд ли снова покорит в ближайшие дни», — полагает эксперт.

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