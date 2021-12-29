Москва, 29 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с нападающим Александром Хохлачёвым. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что соглашение с 28-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Хохлачёв является воспитанником «Спартака». Он играл за клуб в 2012—2013 и 2017−2020 годах. В сезоне-2020/21 он выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

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