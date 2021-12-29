Москва, , 13:08 — REGNUM Правление Сбербанка в год 180-летия кредитного учреждения приняло решение о запуске программ долгосрочной мотивации акциями для самых эффективных сотрудников. В рамках первого цикла программы 1000 ключевых сотрудников компании — от экспертов до вице-президентов, получат часть вознаграждения акциями Сбера.

Сбербанк России Ketrin.sv

Как отметили в банке, долгосрочные программы мотивации для сотрудников, оказывающих ключевое влияние на общий результат, будут способствовать реализации амбициозных целей стратегии Сбера-2023.

«Программа долгосрочной мотивации сотрудников акциями компании — эффективная мировая практика сохранения и развития талантов, — уверен президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники Сбера получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании».

Программы будут реализовываться трёхлетними циклами с осуществлением ежегодных промежуточных выплат, циклы будут запускаться раз в год. При этом будет задействована банковская и финансовая инфраструктура Сбера. Запуск первого цикла программ не потребует приобретения акций Сбера с рынка, так как будут использованы уже имеющиеся в группе Сбер акции.