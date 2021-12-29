Москва, , 13:08 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба проверяет крупную нефтяную компанию в нарушение стоимостных соотношений при поставках топлива на экспорт. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

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По его словам, есть крупная компания, которая большую часть своей продукции отправляет на экспорт вместо того, чтобы насыщать внутренний рынок.

«Из-за этого происходит дефицит в регионе, из других регионов перенаправляется топливо для насыщения того региона, в котором работает эта компания, и, соответственно, мы получаем рост цен», — сказал он в интервью RTVI.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаскольский заявил, что Федеральная антимонопольная служба не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в 2022 году.

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