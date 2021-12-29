Назрань, Ингушетия, , 13:10 — REGNUM В Ингушетии проходят обыски в доме бывшего руководителя администрации города Назрани Алихана Тумгоева. В связи с чем проходят оперативные мероприятия, пока неизвестно. Предполагают, что интерес к экс-мэру связан с исполнением им обязанностей на посту руководителя самого большого города республики.

Обыск RobillardMichel

«В рамках оперативно-следственных действий в доме бывшего мэра Назрани Алихана (Аслабека) Тумгоева с раннего утра проходят обыски», — пишет «Интерфакс».

Стоит отметить, что на официальных сайтах правоохранительных органов информации о проводимых обысках в доме Тумгоева пока нет. О бывшем мэре Алихане Тумгоеве известно, что он проработал в должности главы Назрани с 2012 года и ушел в отставку в сентябре 2019 года.

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