Буэнос-Айрес, 7 декабря, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отказалась признавать «Боку Хуниорс» победителем Кубка Либертадорес. Об этом сообщает Reuters.

КОНМЕБОЛ ответила отказом на запрос «Боки» о признании клуба победителем в нынешнем розыгрыше главного турнира Южной Америки.

Отмечается, что запрос клуба был основан на событиях трёхлетней давности. Тогда болельщики «Боки» атаковали футболистов «Ривер Плейт», после чего их клуб был дисквалифицирован на стадии 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Напомним, в нынешнем розыгрыше турнира «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» встречаются в финале. Первый матч завершился вничью 2:2.

Ответная игра должна была состояться 24 ноября в Буэнос-Айресе. Но её пришлось отменить из-за нападения фанатов «Ривер Плейта» на футболистов «Боки Хуниорс». Матч в результате был перенесён в Мадрид на 9 декабря.

Читайте также: Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдёт в Мадриде