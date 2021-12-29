Истра, Московская область, , 13:08 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Истре. Об этом 29 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 111 человек. Следом за Истрой идет Дмитров, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 82 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 80 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1342 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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