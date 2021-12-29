Кемерово, , 13:08 — REGNUM В Кемерове открылся Центр краеведения и информационного сопровождения туризма. Он расположился в библиотеке на улице Весенней. Учреждение получило грант Президентского фонда культурных инициатив на проведение краеведческих программ.

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На базе центра будут разрабатывать краеведческие проекты, а также готовить волонтеров-экскурсоводов и гидов со знанием иностранных языков.

Средства на ремонт помещения, приобретение мебели и оборудования выделили из городского бюджета.