Москва, , 13:07 — REGNUM На данный момент в России наблюдается рост продаж коммерческих автомобилей. Это связано с отложенным спросом, сформировавшемся в период пандемии в 2020 году, а также с ограниченным производством техники из-за недостаточного количества полупроводников. Об этом ИА REGNUM заявил директор департамента продаж грузовых автомобилей ООО «ФАВ-Восточная Европа» Андрей Попов.

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«Из-за пандемии дефицит техники ощущается во всех сегментах без исключения, а сроки поставки составляют от одного месяца до года», — отметил эксперт.

Он прогнозирует, что дефицит новой техники сохранится и в 2022 году, поэтому определенно стоит ожидать ее дальнейшего удорожания.

«Кроме того, годовая мировая инфляция сейчас находится на очень высоком уровне, наблюдается рост ключевой ставки ЦБ России (это повлияет на стоимость лизинга). Также в 2022 году возможно увеличение утилизационного сбора», — добавил Попов.