Кишинёв, , 13:05 — REGNUM В генпрокуратуру Молдавии прибыл для дачи показаний по делу о хищении государственных средств бывший президент республики Игорь Додон. Об этом 29 декабря сообщает местный портал Point. md

Игорь Додон Presedinte.md

Уточняется, что бывший молдавский лидер прибыл в генпрокуратуру страны для дачи показаний со своим адвокатом.

При этом в молдавской генпрокуратуре ожидали Додона для дачи показаний и предъявления подозрений в возможной причастности к хищениям государственных средств через схему закупки электроэнергии предприятием Energocom 27 декабря, однако затем было решено перенести этом на 29 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что в Молдавии ещё слишком много граждан, которые против объединения с Румынией.