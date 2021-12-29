Тбилиси, 29 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Грузии за 11 месяцев текущего года было использовано 13,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании ESCO.

Электрические провода

На территории Грузии за отчётный период было выработано 11,5 млрд кВт⋅ч. Большую часть этой электроэнергии — 9,5 млрд кВт⋅ч произвели гидроэлектростанции. На теплостанции пришлось 1,8 млрд кВт⋅ч. Ветренная электростанция дала стране 78 млн кВт⋅ч.

Сообщается, что дефицит электроэнергии восполнялся за счёт поставок из соседних стран. Из России поступило, 1,8 млрд кВт⋅ч, из Турции — 1,1 млрд кВт⋅ч, а из Азербайджана — 529 млн кВт⋅ч.

По прогнозу ESCO, к 2030 году потребление электроэнергии в Грузии вырастет до 22 млрд кВт⋅ч. Стране угрожает энергодефицит.