Кишинёв, , 19:34 — REGNUM Первый раз Молдавия не услышала и не поняла В В. Путина в 2003 году, когда В. В. Путин через Д. Н. Козака пытался убедить руководство Молдавии, тогда — в лице В. Н. Воронина, что единственный путь сохранения территориальной целостности бывшей Молдавской ССР — это её преобразование в договорную федерацию.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

Это было предложение, от которого не смогли отказаться даже в Приднестровье. На первых порах согласился и ВН. Воронин, даже уже был согласован визит ВВ. Путина в Кишинёв, в рамках которого должно было состояться историческое подписание документа, который мог положить конец конфликту между Молдавией и Приднестровьем.

Но под влиянием каких-то бесов, которые посетили В. Н. Воронина, и грозного окрика смотрящих за Молдавией из Европы и из-за океана, В. Н. Воронин отказался от своей подписи под проектом договора.

Оно и естественно, в Молдавии не могут и не должны быть догадливее их кураторов в лице коллективного Запада, который не услышал и не понял В. В. Путина, когда он в 2006 году, заявил, что косовская модель должна стать универсальной при разрешении подобных конфликтов, в том числе и на постсоветском пространстве. Коллективный Запад не понял и не услышал В. В. Путина и на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года.

Мюнхенская речь Владимира Путина. 10 февраля 2007 года Kremlin.ru

В Молдавии не поняли и не услышали В. В. Путина и совсем недавно, когда он заявил о непризнанных пока ДНР и ЛНР.

Так совпало, что, после своего возвращения из Москвы, 24 декабря, президент ПМР В. Н. Красносельский направил президенту Молдавии М. Санду письмо с предложением возобновления переговоров о сближении двух берегов Днестра с целью окончательного урегулирования конфликта.

Нет сомнений, что президент ПМР пошёл на такой шаг по аналогии с МИД Российской Федерации, который опубликовал в открытом доступе официальное обращение к США и НАТО. В. Н. Красносельский пошёл на такой шаг отнюдь не из желания подражать Москве. На такой шаг он решился после того, как в начале декабря он передал через главу миссии ОБСЕ в РМ Клауса Нойкирха послание президенту РМ М. Санду с просьбой ускорить назначение политического представителя Молдавии в переговорах по приднестровскому урегулированию.

В ответ раздалось высокомерное, бескультурное и недипломатичное заявление Бюро по реинтеграции Молдавии, в котором высказывается недопустимость обращения структур непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к международным партнерам или профильным органам Молдавии «с использованием символики и формулировок, отличных от национальных».

Президент Молдавии Майя Санду President.gov.ua

Маловероятно, что такое заявление могло появиться без ведома М. Санду. В любом случае появление такого заявления свидетельствует о низком уровне культуры, воспитания и квалификации государственных чиновников в Молдавии, которые не знают, что ещё 11 марта 1996 года в г. Тирасполе президентами Молдавии и Приднестровья был подписан Протокол согласованных вопросов, которым в том числе установлено, что:

Приднестровье принимает Основной закон (Конституцию); Приднестровье принимает законы и нормативные акты; Приднестровье имеет свою символику (флаг, герб, гимн); В Приднестровье в качестве официальных языков используются молдавский, украинский и русский языки.

27 декабря М. Санду заявила, что её не пригласили на неформальный саммит глав государств СНГ. Не очень чтобы она уж обиделась, по крайней мере, это выглядело поводом для отказа от участия в саммите.

Но это же не свадьба и не кумэтрия (крестины у молдаван — прим. автора), на которые приглашают. Главы государств, являющихся де-юре участниками СНГ, желающие участвовать в саммите глав государств — членов СНГ, об этом заявляют и ставят в известность.

За такими словами и действиями М. Санду просматривается неприкрытое подчёркивание её нежелания участвовать, общаться на площадке СНГ. М. Санду видит Молдавию нигде иначе как в составе Евросоюза.

Бывший вице-президент США Майк Пенс и Майя Санду (сс) Office of Vice President

По сообщению «Молдавских ведомостей», 28 декабря президент Молдавии М. Санду заявила, что она не намерена встречаться с тираспольским лидером Вадимом Красносельским. По словам президента Молдавии, такой встречи у неё не запланировано и она не видит необходимости во встрече:

«Я не видела никакого письма, у меня не запланировано каких-либо дискуссий или встреч с Красносельским. Все дискуссии, которые мы проводим в рамках решения тех или иных проблем, осуществляются через Бюро по реинтеграции. Я не вижу необходимости во встрече».

Прежде всего, в отличие от корректной и вежливой тональности письма президента ПРМ В. Н. Красносельского, отметим неуважение, возможно, невоспитанность, М. Санду, которая называет В. Н. Красносельского тираспольским лидером. Пора бы знать, что в каждом городе и районе, в том числе в Тирасполе, имеется свой лидер в лице глав городских и районных государственных администраций. А В. Н. Красносельский является лидером всего Приднестровья, и, рано или поздно, придётся с ним встречаться, если, конечно, М. Санду вообще рассчитывает выстраивать с Приднестровьем какие-либо отношения.

Существует мнение, что, таким образом, Москва сделал ход Днестром, чтобы принудить Молдавию к возобновлению и активизации переговорного процесса («Коммерсантъ» № 237 от 28.12.2021).

Президент ПМР Вадим Красносельский Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ответ М. Санду решила сделать ответный ход Прутом и в тот же день заявила в эфире телеканала ProTV, что в Молдавии ещё слишком много граждан, которые против объединения с Румынией. Она добавила, что молдавские власти пока продолжат выстраивать отношения с румынской стороной, осуществлять проекты в области экономики и культуры.

«Пока» — это уже плагиат, позаимствованный у В. В. Путина и намёк на то, что правители Молдавии могут реализовать свою голубую мечту об объединении с Румынией и попадании в НАТО и Евросоюз прямиком через Румынию.

М. Санду надеется на то, что за годы подконтрольной независимости Молдавии количество лиц, помнящих Советский Союз и желающих восстановить какую-либо интеграцию на постсоветском пространстве, в силу естественных и миграционных процессов заметно поубавилось. И, наоборот, заметно выросло количество лиц прорумынской и прозападной ориентации.

Молдавия на протяжении многих лет скрывалась за нежизнеспособным переговорным форматом «5+2». Молдавия может затягивать сколько угодно начало переговоров, мотивировать это тем, что ещё не назначен главный ответственный переговорщик от Молдавии для возобновления формата «5+2».

Напомним, что вначале переговоры велись в формате «3+2». Я ещё в декабре 2017 года говорил, что переговорный формат «3+2» превратился в коалицию «3 против 2», в которой ОБСЕ, Молдавия и Украина выступали единым фронтом против Приднестровья и России.

Антироссийская и антиприднестровская направленность переговорного формата ещё более усилилась с превращением его в формат «5+2», когда к нему присоединились США и Европейский союз, и особенно после 2014 года. Тогда я ещё говорил, что в любом случае на стороне Молдавии будут выступать США, а на стороне Приднестровья — Россия. Поэтому я высказался за изменение формата переговоров. Новый формат мог бы выглядеть как «2+2», где одни 2 — это стороны конфликта (Молдавия и Приднестровье), а другие 2 — это гаранты (Россия и США). В таком формате, на мой взгляд, намного легче будет прийти к какому-то согласию.

Тирасполь Clay Gilliland

Представляется, что с опубликованием предложений МИД России в адрес США такая перспектива становится всё более реальной, более того, формат может превратиться в «1+1».

Тогда я ещё предположил, что США и Евросоюз пойдут на все тяжкие, но уже не выпустят Молдавию из своих объятий. Абсолютно не буду сожалеть, если я окажусь не прав.

После января 2022 года может сложиться такая ситуация, что и США, и НАТО, и Европейский союз станут какими-то более понятливыми и сговорчивыми и вполне могут согласиться с тем, что порядок в постсоветском доме будет наводить Россия.

Вполне вероятна ситуация, когда вопрос Украины будет решён без участия Украины. А тогда вполне реальной может стать ситуация, когда после наведения порядка на Украине и вопрос Молдавии может решиться без участия Молдавии, тем более Румынии.

Вряд ли Россия согласится с тем, чтобы рубежи НАТО приблизились к Приднестровью, где проживают более 220 тысяч граждан Российской Федерации, за счёт территории Молдавии.

Александр Караман