Боровск, Калужская область, 29 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Калужской области судом за преступления, совершенные в 2014 году в Боровском районе, 30-летнему уроженцу Ростовской области назначено наказание в виде девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом 29 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что летом 2014 года подсудимый находился на территории Боровского района Калужской области, привел в гостиницу 17-летнюю местную жительницу и, применив насилие, совершил преступления против ее половой неприкосновенности. Сразу после содеянного молодой человек скрылся. По уголовному делу была назначена генетическая экспертиза, которая выявила на вещах, изъятых с места происшествия, следы биологического происхождения. Выявленные следы поставлены на генетический учет. В 2021 году экспертами установлено совпадение выявленного генотипа с данными осужденного, отбывающего наказание в Иркутской области.

В ходе расследования было установлено, что за прошедшие семь лет мужчина проживал на территории Челябинска, Иркутска и Костромы, был осужден за пять фактов мошенничества и нанесение тяжких телесных повреждений. В 2014 году он приезжал в Калужскую область на заработки, тогда и совершил изнасилование местной жительницы.