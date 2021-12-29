Пхеньян, 29 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Пхеньяне продолжается работа пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), который проходит под председательством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Согласно опубликованным данным, накануне участники партийного форума обсудили меры по развитию сельскохозяйственных районов.

Сообщается, что в своём выступлении глава республики «изложил среднесрочные и долгосрочные стратегии и задачи для достижения великой цели развития сельскохозяйственных районов в соответствии с реалистичными условиями и требованиями времени»

«Новая программа социалистического сельского строительства получила полную поддержку и одобрение участников пленума», — говорится в сообщении ЦТАК.