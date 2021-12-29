Самара, , 13:05 — REGNUM Поставки вакцины для подростков от COVID-19 ожидаются в Самарскую область в начале 2022 года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в прямом эфире из Центра управления регионом в Самаре.

Эдвард Дженнерю. Вакцинация ребенка

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Он отметил, что вакцинация подростков от этой инфекции начнется по мере поступления в регион вакцины.

«Противопоказания для подростков абсолютно идентичны противопоказаниям для взрослых. Это тяжелые аллергические реакции в анамнезе, это острые инфекционные и неинфекционные заболевания, это онкологические заболевания в стадии, когда пациент проходит химиотерапию или другой вид комбинированного лечения», — сообщил Бенян.

Сообщается, что вакцинация подростков будет проходить добровольно.