Вашингтон, 29 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Джозефа Байдена не признаёт законно избранным президентом США пятая часть американских граждан. Согласно результатам опроса, проведённого Массачусетским университетом в Амхерсте, 22% опрошенных заявили, что его победа «определённо не была законной».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

При этом в легитимности избрания Байдена не сомневаются 58% респондентов. Отмечается, что эти цифры почти идентичны тем, что показал опрос, проведённый университетом в апреле 2021 года (24% и 59% соответственно).

По информации университета, 11% участников опроса назвали победу Байдена «возможно нелегитимной». При этом среди республиканцев победу действующего главы государства не признают более 70%, а среди демократов — только 4%. Только пятая часть республиканцев (21%) считает победу нынешнего главы Белого дома законной.

«Учитывая продолжающиеся сомнения в победе Байдена со стороны видных выборных должностных лиц — республиканцев, консервативных представителей СМИ и бывшего президента Трампа, неудивительно, что семь из десяти республиканцев, консерваторов и избирателей Трампа относятся к результатам выборов 2020 года со скептицизмом, если не с откровенным недоверием», — комментирует доцент кафедры политологии в Массачусетского университета Татише Нтета.

При этом политолог подчёркивает, что общее мнение американских граждан о легитимности президентских выборов 2020 года остаётся неизменным с апреля, так как почти шесть из десяти избирателей считают победу Байдена законной.

В опросе, проводившемся с 14 по 20 декабря, приняли участие 1 000 американских избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джозеф Байден, основным соперником которого в выборной гонке был действующий на тот момент глава Белого дома Дональд Трамп, выдвинутый Республиканской партией.