Казань, , 13:06 — REGNUM Конституция Татарии в 2022 году претерпит изменения, внести которые планирует Госсовет республики. По словам главы парламента Фарида Мухаметшина, это связано с принятием Госдумой закона о региональной власти.

Здание Госсовета Татарии TY-214

«Нормы Конституции по высшему должностному лицу субъекта РФ — это будет в пакете документов. Это не будет отдельный законопроект. Мы работаем над всеми поправками после принятых и подписанных президентом РФ изменений. Сроки я пока не могу сказать — в июне или мае. Вообще работа будет очень серьезная», — цитирует «Татар-информ» Мухаметшина.

В 2022 году будет создана рабочая группа под руководством заместителя председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, которая изучит все принятые изменения и учтет специфику республики, уточнил глава парламента Татарии, подчеркнув необходимость приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

«Здесь и время ограничено, и мы не должны отставать от других субъектов», — добавил глава Госсовета РТ.

ИА REGNUM напоминает, мнение Татарии не было услышано при принятии закона о региональной власти, предполагающего, в частности, запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона, однако республика будет следовать букве закона, заявил глава Татарии Рустам Минниханов.

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