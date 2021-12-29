Порт-о-Пренс, 29 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Один из руководителей правозащитной организации Defender Plus Антональ Мортиме назвал 2021 год ужасным для Гаити, поскольку он завершится случаями убийств, несколькими массовыми убийствами и увеличением уровня отсутствия безопасности. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити

По его словам, убийство президента страны не происходило в стране за последнее столетие, в то время как в столице ежедневно похищают до 10 человек, а еще семь погибают насильственным путем.

В интервью Radio Métropole правозащитник предположил, что 2022 год может быть еще хуже, поскольку парламент де-факто не функционирует, в стране нет избранного президента, а мандаты большинства судей истекли.

По данным Национального центра защиты прав человека, в 2021 году банды расширили сферы своего влияния и теперь доминируют на 60% территории Гаити при бездействии полиции.