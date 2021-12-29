Чебоксары, , 12:58 — REGNUM В Чувашии прогнозируются снежный январь и морозный февраль. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Иней Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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По его словам, второй год подряд конец декабря оказывается холоднее климатической нормы и с дефицитом осадков. Он отметил, что в прошлом году в результате был снежный январь и морозный со снегопадами февраль. Синоптик-любитель не исключил, что в условиях роста солнечной активности холодная снежная погода повторится и нынешней зимой.

Владимир Михайлов полагает, что погода в январе в среднем составит — 10 градусов мороза, что соответствует климатической норме, и выпадет до 35 мм осадков.

По предварительным данным, в январе предполагаются две «холодные волны»: в первые дни нового года и на Крещение.