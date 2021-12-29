Ставрополь, , 12:57 — REGNUM В Ставропольском крае 15-летний подросток насмерть отравился угарным газом. Трагедия произошла 28 декабря по месту жительства несовершеннолетнего — в одном из домовладений села Александровского, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Дело Pixabay.com

Как установило следствие, подросток отравился газом, находясь в ванной комнате с газовым водонагревателем. Более точную причину гибели установят назначенные экспертизы.

«Помещение ванной комнаты наполнилось угарным газом. Смерть подростка наступила от токсического действия окиси углерода», — предположили в СК по региону.

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