Москва, , 12:57 — REGNUM Предложение Владимира Жириновского присоединить новогодние выходные дни к отпускам не поддержали 50% жителей России, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Новогодний городок Пресс-служба администрации Красноярска

Поддерживают инициативу Жириновского 38% граждан, Затруднились дать оценку идее 12%. Среди мужчин примерно поровну сторонников и противников предложения — 43% и 44% соответственно, женщины чаще против (59%).

Главные аргументы сторонников присоединить новогодние выходные дни к отпускам — «зимой не всегда хочется отдыхать, а летнего отпуска не хватает». Аргументы противников — «не надо менять привычные устои», «на работе неохотно отпускают в отпуск на две недели, нет смысла в дополнительных днях».

Опрос проведён 28 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 397 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил отменить фиксированные новогодние каникулы и присоединить эти выходные дни к отпускам граждан.

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