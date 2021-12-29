Новосибирск, 29 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Новосибирске в тестовом режиме запустили два эскалатора на строящейся станции метро «Спортивная». Завершить обкатку трёх из 12 эскалаторов планируют в конце января 2022 года, — сообщили в мэрии города.

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«Станция начинает приобретать свой законченный вид. Все планы по 2021 году выполнены, надеемся на некоторое опережение графика в 2022 году. Во всяком случае, станция будет сдана к сроку — началу молодёжного чемпиона мира, а заработает даже раньше», — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть.

Отмечается, что после подачи тепла, начнётся отделка вестибюля гранитом.