Саранск, , 12:56 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Койко-место с ИВЛ Пресс-служба губернатора ЯНАО

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1016 человек.

За сутки скончались трое мужчин в возрасте от 56 до 80 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 декабря в регионе выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 77 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 40 246 случаев. Активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 4861 человек.

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