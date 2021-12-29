29 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 19:26 — REGNUM Рекордный уровень спроса на ПЦР-тесты в Великобритании привел к тому, что результаты приходят с задержкой до пяти дней, сообщает BBC. При обычном уровне тестирования британцы получают результаты в течение 48 часов, но с увеличением количества случаев заражения штаммом «Омикрон» некоторые лаборатории перестали справляться. Как пишет издание, наиболее заметны задержки в Шотландии, где некоторые сделали тест 23 декабря, а получили его уже после Рождества.

ПЦР-тестирование на коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с этой ситуацией представители агентства по безопасности здравоохранения Великобритании извинились и сказали, что меры по наращиванию темпов тестирования уже предприняты.

Большая часть пользователей рассказали, что они не сталкивались с подобными задержками и вся история выглядит как преувеличение, потому что доля задержек составила 0,005 процента.

«Я сделал тест в 8:05 в воскресенье, отправил его по почте в 9:30, они его забрали и доставили в лабораторию к 14:40, я получил свои результаты в 22:30 того же воскресенья», — рассказал @Stirlingyoung.

«Все три члена моей семьи получили свои результаты в течение 12 часов в это воскресенье или понедельник», — поделилась @rosalynemf.

«Мой результат пришел через 22 часа, моей жене — через восемь!» — отметил @gefmayhem.

«Моей семье пришли все три результата (к счастью, негативные) в течение 24 часов при drive-through тестировании (тестирование производится в специально отведенном месте самостоятельно под контролем специалистов, не выходя из машины — прим. Д.С.), замечательная работа», — написал @fraser_aisling.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы всё-таки написали про задержки, с которыми им пришлось столкнуться. Некоторые пользователи написали, что с такими задержками можно в результате тестирования и штамм писать.

«Да, приехал из другой страны без ковида, сделал тест, он пришел через пять дней. Недопустимо», — прокомментировал @debralex.

«11 дней, и я всё еще считаю!» — отметил @PercyBysshe.

«Я сделал тест в августе, я очень много раз спрашивал, но они мне так и не выслали результат. Я больше не буду делать тест. Я больше не играю в COVID-19», — написал @ADAENTERTAIMENT.

Часть пользователей попытались объяснить сложившуюся ситуацию тем, что многие сотрудники национальной службы здравоохранения не выходят на работу по причинам, связанным с коронавирусом.

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«Рекордный спрос. Отпуск на Рождество. Возможно, сотрудники с COVID-19. Идеальный шторм», — отметил @scotsguy 61 .

Социальная дистанция у магазина перед Рождеством. Шотландия (сс) Victuallers

В комментариях отметили, что увеличение спроса на Рождество вполне объяснимо, потому что люди хотят провести его с семьей, но не хотят никого из них заразить.

«Это не наука по строительству ракет, понятно, что люди, включая меня, в эти дни будут формировать больший спрос. Я получила негативный результат в течение 30 часов и всё равно решила не встречаться со своей семьей на рождественский ужин впервые в жизни. Я жива, а моя семья — лучший подарок, который когда-либо может быть», — написала @PamelaH84913231.

Ряд пользователей решили найти виновных в провале, они считают, что правительство и министерство здравоохранения не усмотрели за способностью некоторых лабораторий проводить тестирование.

«Тестирование — это британская система, тесты отличаются в разных местах в зависимости от спроса и предложения», — прокомментировал @art_iculate.

«ПЦР-тестирование — это ответственность британского консервативного правительства, не так ли?» — спросил @jimmytabuk.

Часть комментаторов считают, что увеличение спроса не должно оправдываться праздниками. Им кажется, что сейчас люди делают тесты при незначительных симптомах, даже когда ясно, что у них нет ковида.

«Может быть, если бы люди перестали бронировать ПЦР-тесты каждый раз, когда они кашляют или когда были рядом с кем-то, кто кашлял», — написал @marcholden89.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

Многие пользователи не понимают, почему люди недовольны тем, что им вообще приходят результаты теста. Пока большая часть страны отдыхала на Рождество, лаборанты работали.

«Просто скажите спасибо за то, что они старались на Рождество. Многие работали ради вашей безопасности», — прокомментировал @Richard23575321.

«Тот факт, что мы ноем об этом, когда работники лабораторий круглосуточно работают, чтобы удостовериться, что мы получим наши результаты как можно быстрее, неправилен», — написал @22Beardface.