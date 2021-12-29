Саранск, 29 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 29 декабря выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 77 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 40 246 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 155 человек, всего с начала пандемии выздоровели 34 369 жителей Мордовии. 1016 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 4861 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 28 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 748 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3612 жителей республики.