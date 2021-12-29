Ростов-на-Дону, , 12:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону под следствие попал руководитель компании, занимающейся производством товарного бетона. Мужчина долгое время не выплачивал работникам зарплату, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Митинг: «Отдайте нашу зарплату» Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как полагают следователи, подозреваемый с марта по октябрь 2021 года задолжал 78 сотрудникам более 8 млн рублей. При этом на расчётных счетах фирмы средства для выплаты зарплаты в установленные законодательством сроки имелись. Однако деньги тратились на иные цели.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».