Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону под следствие попал руководитель компании, занимающейся производством товарного бетона. Мужчина долгое время не выплачивал работникам зарплату, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Митинг: «Отдайте нашу зарплату»

Как полагают следователи, подозреваемый с марта по октябрь 2021 года задолжал 78 сотрудникам более 8 млн рублей. При этом на расчётных счетах фирмы средства для выплаты зарплаты в установленные законодательством сроки имелись. Однако деньги тратились на иные цели.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».