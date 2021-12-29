Смоленск, , 12:51 — REGNUM Расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса в Гагаринском районе Смоленской области в настоящее время находится в стадии завершения. Об этом сообщили 29 декабря в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Вырубка леса Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Благодаря вмешательству следователей СК остановлена продолжавшаяся в течение более пяти лет рубка леса, ранее оцененная экспертами как крупнейшая по площади незаконная вырубка в Европе», — прокомментировали в СК.

Ущерб, причиненный черными лесорубами, эксперты оценили в более чем 3,3 млрд рублей. Как уточнили в СУ СКР, в рамках следствия на имущество предполагаемого организатора незаконного бизнеса (стоимостью более 6 млрд рублей) наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба в случае обвинительного приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемого в незаконной вырубке задержали в конце 2020 года, его подельника — в феврале 2021 года. По данным следствия, в Гагаринском районе незаконно было вырублено 860 гектаров леса.

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