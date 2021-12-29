Канберра, , 12:57 — REGNUM Главный врач Австралии Пол Келли в ходе пресс-конференции с участием премьер-министра страны Скотта Моррисона прокомментировал нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, отметив, что медицинским властям уже доподлинно известно, что «Омикрон» менее опасен, чем другие варианты коронавируса, но насколько он менее серьезен все еще является «открытым вопросом». Об этом 29 декабря сообщил телеканал Nine News.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

«Даже в Великобритании, и у нас тоже, большинство случаев [«Омикрон»] обнаруживается пока у молодых людей … Все еще есть некоторые сомнения относительно того, что происходит с пожилыми людьми в Австралии, когда они заражаются «Омикроном», — заявил Келли.

Главврач Австралии также прокомментировал кризис, связанный с ЦПР-тестированием. По его словам, если люди по восемь часов стоят в очереди, чтобы сделать мазок, затем по трое-четверо суток ждут его результаты, то всякий смысл такой процедуры теряется.