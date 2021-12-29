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«Минские соглашения и их выполнение»
Правозащитный центр «Мемориал»* ликвидирован решением Мосгорсуда
*запрещённая в России организация
Москва,
29 декабря 2021, 12:56 — REGNUM * «Мемориал» — некоммерческая организация, признанная в РФ иностранным агентом
Правозащитный центр «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) ликвидирован решением Московского городского суда по иску столичной прокуратуры. Об этом сообщает 29 декабря РЕН ТВ.
Судья Михаил Казаков огласил судебное решение в зале заседаний: ликвидировать правозащитный центр. Ранее прокурор заявил на прениях, что этот центр непрозрачно ведёт свою финансовую деятельность.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Верховный суд РФ ликвидировал международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и его структурные организации. Поводом стало систематическое несоблюдение российских законов, в том числе стремление организации реабилитировать нацистских преступников и подорвать доверие к органам российской государственной власти.
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История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".