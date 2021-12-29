Белгород, , 12:53 — REGNUM В Белгородской области 29 декабря выявлены 184 новых носителя коронавируса — на 14 меньше, чем за предыдущие сутки. В целом диагноз COVID-19 подтвердился уже у 81 тысячи жителей. Зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию подана ещё 951 заявка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Пустая палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в Белгородской области подтверждён 81 161 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 72 430 человек, из них 511 выписаны за последние сутки, скончались от осложнений 1 732 пациента.

В стационарах находятся 1 214 жителей, лечатся амбулаторно 5 785 человек, на самоизоляции — 9 650 белгородцев.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 1 017 372 заявки, завершили иммунизацию уже 924 429 человек.