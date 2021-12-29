Тюмень, , 12:48 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружен 281 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 29 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 283 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 29 декабря подтвердили 89 569 случаев заражения коронавирусом, вылечились 78 969 тюменца, скончались 3357 (15 за последние сутки).

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