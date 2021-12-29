Дубна, Московская область, , 12:47 — REGNUM Детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова 29 декабря прокомментировала гибель 11-летнего мальчика в подмосковной Дубне.

В память о погибших детях Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

В личном телеграм-канале Мишонова написала, что «мальчик с особенностями развития перепутал автобус, сел не на тот маршрут, вышел и заблудился».

«В связи с особенностями своего заболевания, он не мог выйти на контакт, попросить о помощи. Школа уведомила родственников мальчика, отчима, о том, что ребенка нет в школе. Потом были предприняты поиски. Но, к сожалению, заявление в полицию поступило только в 17:20», — рассказала омбудсмен.

По её словам, только после этого времени были задействованы волонтёры поискового движения «Лиза Алерт».

«Представляется, что обращение поступило в полицию слишком поздно, было упущено драгоценное время», — отметила Мишонова.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковной Дубне обнаружили тело 11-летнего мальчика. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.