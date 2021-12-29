Нижний Новгород, , 12:47 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 29 декабря выявили 377 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 264 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 230 668 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус. Крым Rk.gov.ru

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За последние сутки выписано 986 человек, всего выздоровели с начала пандемии 209 110 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9 754 человек. Накануне сообщалось о 25 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 11 804 человека.

По состоянию на 29 декабря в регионе проведено 4 652 480 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 3526 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился и составляет 240,90.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,71. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 29 декабря составляет 23%.