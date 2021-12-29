Москва, , 12:47 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в 2022 году. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в интервью RTVI.

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По его словам, оптовые цены на Аи-92 и Аи-95 снижаются уже длительное время и находятся на уровне начала 2021 года. При этом цены на зимнее дизельное топливо растут из-за сезонного спроса, уточнил он.

«Вопрос в том, чтобы было насыщение внутреннего рынка. Если на внутреннем рынке будет достаточно, соответственно, достаточно объемов на бирже, и будет снижение цены и на 2022 год. Мы не ожидаем какого-то резкого роста [цен]», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 13 по 20 декабря выросла на 11 копеек и достигла 50,08 рубля.

По состоянию на 20 декабря средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,06 рубля (+10 копеек за неделю), марки Аи-95 — 50,94 рубля (+12 копеек), марки Аи-98 — 59,12 рубля (+12 копеек).