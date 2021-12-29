Москва, 29 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Художник Никас Сафронов нарисовал первое в своей жизни граффити. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте.

Nikas.ru Никас Сафронов

https://www.instagram.com/p/CYBqWDXAGEa/

В качестве изображения художник выбрал заснеженную ёлку, украшенную новогодними шарами. Уже через несколько часов после появления произведения коммунальщики закрасили его. «Граффити всё-таки уничтожили», — пишет он.

ИА REGNUM напоминает, что Никас Сафронов является членом Российской Академии художеств. В 2021 года он был удостоен почётного звания «Народного художника Российской Федерации».