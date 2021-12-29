Лондон, 29 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен признан лучшим гонщиком 2021 года в «Формуле-1» по версии самих пилотов. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба «королевских автогонок».

Morio Макс Ферстаппен

Каждый спортсмен выбирал десять лучших пилотов в опросе, по которому начислялись очки гонщикам согласно действующей «Формуле-1» системе.

Ферстаппен занял первое место в рейтинге гонщиков по итогам чемпионата мира. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Замкнул тройку его соотечественник Ландо Норрис из «Макларена».

Как сообщало ИА REGNUM, Ферстаппен признан спортсменом года в Нидерландах.