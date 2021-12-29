Красноярск, , 12:44 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о непогоде — сильном ветре.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, днём 30 декабря в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидаются порывы северо-западного ветра 15−18 м/с. Также прогнозируется гололедица на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в городе Красноярске преобладала морозная погода.

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