Нальчик, , 12:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии с наступлением светлого времени суток продолжились поисковые работы по розыску мужчины, 28 декабря сорвавшегося в пропасть на квадроцикле. В поисках принимают участие 15 спасателей, используется три единицы спецтехники, сообщили 29 декабря в пресс-службе республиканского управления МЧС.

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Напомним, 28 декабря в Зольском районе вблизи от смотровой площадки плато «Канжал» с обрыва упал квадроцикл вместе с 36-летним водителем. Как установлено, пострадавший — житель Ставропольского края. Инцидент произошел около 14:10.

В поисках также принимает участие следственно-оперативная группа ОМВД России по Зольскому району в составе восьмерых сотрудников.

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